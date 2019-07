Georgische Wirtschaft verliert bis zu 700 Millionen US-Dollar mangels russischer Touristen

Die Flugverbindung zwischen Russland und Georgien wurde eingestellt. Nun rechnet die georgische staatliche Tourismusagentur damit, dass die Binnenwirtschaft des Landes fast 710 Millionen US-Dollar an Einnahmen verlieren wird, da russische Touristen ausbleiben werden.

Die Zahl der Russen, die Georgien besuchen, wird inmitten der vorübergehenden Aussetzung der Flugverbindung zwischen den beiden Staaten um ungefähr eine Million sinken. Dies wird zu Verlusten für die georgische Binnenwirtschaft in Höhe von zwei Milliarden Lari (fast 710 Millionen US-Dollar) führen. Das teilte die Leiterin der georgischen Nationalen Tourismusverwaltung Mariam Kvrivishvili am Dienstag mit. In einem Interview erklärte sie:

Im Jahr 2018 besuchten rund 1,4 Millionen Touristen aus Russland Georgien. In diesem Jahr beliefen sich die Einnahmen aus dem russischen Tourismus in Georgiens Tourismussektor auf zwei Milliarden Lari. Im Jahr 2019 erwarteten wir etwa 1,7 Millionen Touristen und Einnahmen von 2,5 Milliarden Lari (Anm.: rund 886 Millionen US-Dollar). Laut unseren Prognosen werden bis zum Jahresende etwa eine Million Touristen [aus Russland] weniger kommen und wir werden bis zu zwei Milliarden Lari verlieren.

Die Behördenvertreterin verkündete, dass ihre Agentur an einer Schadensbegrenzung arbeite und versuche, die Verluste aus der Zahl der russischen Touristen abzufangen, indem sie neue Märkte, auch in den Vereinigten Staaten und Europa, erschließt. Um dies zu erreichen, habe die Nationale Tourismusverwaltung Georgiens eine Werbekampagne auf populären westlichen Fernsehsendern gestartet.

Die Agentur schätzt, dass im Mai mehr als 172.000 Russen die Republik besuchten. Auch im Juni kam die Mehrheit der Touristen in Georgien aus Russland.

Am 21. Juni erließ der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret, das ab dem 8. Juli eine vorübergehende Aussetzung der Flüge von Russland nach Georgien vorschreibt. Am 22. Juni kündigte das russische Verkehrsministerium an, dass ab dem 8. Juli ebenfalls Flüge georgischer Fluggesellschaften nach Russland eingestellt werden.

Russland hat die Flüge nach und von Georgien als Reaktion auf die anti-russischen Unruhen, die am 20. Juni in Tiflis ausgebrochen sind, eingestellt. Die Proteste wurden angeblich durch die Rede eines russischen Abgeordneten im georgischen Parlament ausgelöst. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, das Flugverbot sei darauf ausgerichtet, die Sicherheit der Russen zu gewährleisten, die in Georgien in Gefahr geraten könnten.

