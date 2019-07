Italienischer Sozialdemokrat Sassoli wird Präsident des EU-Parlaments

Quelle: Reuters

Neuer Präsident des Europäischen Parlaments wird der Italiener David-Maria Sassoli. Der Sozialdemokrat wurde am Mittwoch in Straßburg im zweiten Wahlgang von einer Mehrheit der Abgeordneten gewählt, nachdem in der ersten Runde keiner der Kandidaten die notwendige Mehrheit erhalten hatte.