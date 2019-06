Nach Tod des Mieters: Wiener Hausverwaltung erstattet Anzeige wegen Hitler-Bildern an Wohnungstür

Der Mieter einer Gemeindewohnung in Wien hatte an seiner Tür Hitler-Fotos sowie Bilder der FPÖ-Politiker Heinz Christian Strache und Norbert Hofer angebracht. Die Hausverwaltung entfernte die Fotos erst ein halbes Jahr nach dem Tod des Mannes und erstattet nun Anzeige.

Auf der Wohnungstür in einem Gemeindebau in Wien Ottakring waren über dem Namensschild Fotos von Adolf Hitler in Wehrmachtsuniform sowie bei einer Militärparade aufgeklebt. Auf weiteren Fotos waren die FPÖ-Politiker Norbert Hofer und Heinz Christian Strache zu sehen.

Der Wohnungsmieter soll alleine gewohnt haben und ist bereits letztes Jahr gestorben. Nachbarn hatten die Polizei auf den Leichengeruch aufmerksam gemacht. Die Hausverwaltung Wiener Wohnen ließ die Wohnungstür von der Feuerwehr aufbrechen und die Leiche wurde aus der Wohnung entfernt.

Die Bilder auf der Wohnungstür wurden erst diesen Montag, etwa ein halbes Jahr nach dem Tod des Mieters, entfernt. Skurril: Wiener Wohnen will bei der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen NS-Wiederbetätigung erstatten. Sprecher Markus Leitgeb erklärte:

Die Bilder könnten theoretisch auch von jemand anderem angebracht worden sein. Eine solche Anzeige ist für uns menschlich selbstverständlich.

