Vor Ende des Ultimatums: Frankreich entsendet Diplomaten in den Iran

Emmanuel Bonne ist Nahost-Experte, Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, und war bereits im Iran als Diplomat stationiert. Ein Vertreter der französischen Regierung betätigte Bonnes Reise nach Teheran gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters:

Der diplomatische Berater reiste tatsächlich am 19. Juni [...] in den Iran, um Gespräche auf hoher Ebene zu führen, mit dem Ziel, einer Deeskalation der Spannungen in der Region beizutragen.