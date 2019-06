Russland erwartet von Moldawiens neuer Regierung eine Verbesserung der Beziehungen

Quelle: Sputnik

Die Russische Föderation zeigt sich zufrieden, dass die aktuelle politische Krise in der Republik Moldau auf friedliche Weise gelöst wird. In Moskau erwartet man sich von der neuen Regierung in Chișinău, dass sie die Beziehungen zu Moskau fördert.