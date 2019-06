Anhörung zu Assange-Abschiebung erst im Februar 2020

Assange-Unterstützer am Freitag in London

Über die Auslieferung von Julian Assange soll erst im Februar 2020 entschieden werden. Das zuständige Londoner Gericht setzte am Freitag einen entsprechenden Termin für die Anhörung des Aktivisten. Assanges Anwälte haben das Datum akzeptiert.

Die Anhörung von Julian Assange, in deren Folge über das Auslieferungsersuchen der USA entschieden wird, findet erst im Februar nächsten Jahres statt. Das entschied der Westminster Magistrates Court am Freitag in London.

Die Anwälte des Aktivisten haben das Datum akzeptiert und beantragt, dass so schnell wie möglich ein Richter ernannt wird.

Dem WikiLeaks-Gründer wird Assange wird von US-Behörden Spionage vorgeworfen. Im Falle einer Auslieferung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.

Vor dem Gericht protestierten Unterstützer Assanges und forderten seine Freilassung.