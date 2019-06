Tschernobyl: Kommandant der Liquidatoren im Gespräch (Video)

Generalmajor Nikolai Tarakanow war Kommandant der Liquidatoren von Tschernobyl. Im Gespräch mit RT erzählt er von den gefährlichen Aufräumarbeiten im havarierten Kernkraftwerk und über die Folgen der Katastrophe für seine Gesundheit.

Am 26. April 1986 wurde die Welt von einer bis dahin noch nie dagewesenen Katastrophe erschüttert. Die Explosion des Atomreaktors Nr. 4 in Tschernobyl ließ den europäischen Kontinent in Schockstarre fallen.

Die Aufräumarbeiten am Ort des Geschehens glichen einem Himmelfahrtskommando. Die sogenannten Liquidatoren arbeiteten inmitten der tödlichen Strahlung. Der ehemalige Generalmajor und Kommandant der Liquidatoren Nikolai Tarakanow erinnert sich.