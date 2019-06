Armin-Paulus Hampel benotet deutsch-russisches Verhältnis mit "vier minus"

Armin-Paulus Hampel gewährte RT Deutsch ein kurzes Interview am Rande des jährlichen Sankt Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums und benotete die aktuellen deutsch-russischen Beziehungen mit einer "vier minus". Der AfD-Bundestagsabgeordnete äußerte sich auch zu den Auswirkungen der Sanktionen auf deutsche Unternehmen.

Die deutschen Unternehmen sind alle in Russland präsent. Sie alle wollen hier Geschäfte machen. Traurigerweise hat keiner gesagt, welche Geschäfte er in den letzten Jahren bedingt durch die Sanktionen nicht machen konnte. Das hätte mich interessiert. Das hätte ich gerne gehört, und die Zahl habe ich vermisst", so Armin-Paulus Hampel.