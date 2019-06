Maria Sacharowa über angebliche Bedrohungen der Deutschen Welle in Russland: "Hört auf zu lügen!"

Quelle: AFP © Juri Kadobnov Wie schon in Venezuela verbreitet die Bundesregierung Meldungen, dass die Deutsche Welle gezielt von den Regierungen angegriffen wird, auch in Russland. Für Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, ist dieser Vorwurf aus Berlin zu viel des Guten. (Bild vom 29. März 2018)

Monika Grütters, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, behauptete in einem Interview gegenüber der Welt, dass der deutsche Auslandssender Deutsche Welle "in einigen Ländern bekämpft wird". An erster Stelle nannte sie Russland.