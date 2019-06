Österreich: Mutmaßliche Polizeigewalt bei Demo in Wien – Ermittlungen aufgenommen

Tausende Menschen demonstrierten am Freitag mit der Gründerin der "FridaysforFuture"-Bewegung, der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg, in Wien. Sie forderten mehr Klimaschutz.

Am Freitag demonstrierten rund 10.000 Menschen mit Klima-Aktivistin Greta Thunberg in Wien. Am Rande der Demo gab es eine unangemeldete Aktion. Nun sorgt ein Video für Aufsehen. Es zeigt einen Polizisten, der auf einen am Boden liegenden Mann einschlägt.

Ein Twitter-Video sorgt in Österreich für Aufsehen. In dem Video ist ein Polizist zu sehen, der mehrfach auf einen am Boden liegenden Mann einschlägt. Er versetzt ihm von hinten offenbar mehrere heftige Faustschläge gegen Oberkörper oder Kopf. Zunächst drei und dann fünf weitere Beamte fixieren den Mann in Bauchlage am Boden. Im Hintergrund ist zu hören, wie jemand "In die Nieren! In die Nieren!" ruft.

Entstanden ist das Video am Rande einer Demonstration für mehr Klimaschutz am vergangenen Freitag in Wien. Laut einem Bericht der österreichischen Tageszeitung Der Standard sei es zu dem Polizeieinsatz gekommen, als mehr als 100 Klima-Aktivisten bei einer nicht angemeldeten Kundgebung der Gruppe "Ende Geländewagen" die Wiener Ringstraße blockierten und sich weigerten, jene zu verlassen. Fast alle 100 Demonstranten seien daraufhin vorläufig festgenommen worden. Sie hätten sich nicht kooperativ verhalten und keine Ausweise vorgezeigt.

Laut einer Pressesprecherin der Aktivisten handele es sich bei der am Boden liegenden und geschlagenen Person um einen Passanten. Sie wird mit den Worten zitiert, dass der Mann "an der Aktion vorbeilief und von unserem kreativen Protest spontan inspiriert war, ebenfalls mit zu protestieren".

Die Polizei in Wien teilte mit, dass man interne Ermittlungen aufgenommen habe.

Die Wiener Polizei ist an einer vollständigen, lückenlosen Aufklärung des Vorfalls interessiert", betonte Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Montag.

Nun sollen Zeugen und Opfer vernommen werden. Laut einem Bericht der Kronen Zeitung werde der betroffene Beamte bis zur Klärung des Vorfalls "ausschließlich im polizeilichen Innendienst tätig sein".

