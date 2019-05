Sieben Tote bei Schiffsunglück auf Donau in Budapest

Quelle: Reuters Sieben Tote bei Schiffsunglück mit Dutzenden Touristen an Bord in Budapest

Ein Ausflugsschiff mit südkoreanischen Touristen an Bord kenterte bei einer Fahrt auf der Donau in Budapest. Mindestens sieben Menschen kamen ums Leben. Sieben der 33 Passagiere wurden gerettet. Nach 19 Vermissten wird gesucht. Seoul will bei der Rettungsaktion helfen.