Kosovo: Russischer Mitarbeiter der UN-Mission freigelassen

Quelle: Reuters Spezialkräfte der kosovarischen Polizei drangen am Dienstag in mehrere Gemeinden im Norden des Kosovo ein, der mehrheitlich von Serben bewohnt wird.

Am Dienstag waren Spezialkräfte der kosovarischen Polizei in den vorwiegend von Serben bewohnten Norden eingedrungen. In mehreren Gemeinden führten sie Razzien durch. Es gab mehrere Verletzte. Der festgenommene russische Staatsbürger wurde nun freigelassen.