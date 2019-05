Russischer Politikwissenschaftler zu EU-Wahlen: "Wir haben mehr als genug eigene Probleme"

Quelle: Reuters © Sergei Karpukhin Der Sitz der EU-Vertretung in der russischen Hauptstadt Moskau.

Am 23. Mai beginnt die EU-Wahl. Was bedeutet das für Russland? Danach hat RT Deutsch den Chefredakteur der Zeitschrift "Global Affairs Russia", Fjodor Lukjanow, gefragt. Der Experte zweifelt an einem schnellen Durchbruch in den bilateralen Beziehungen nach der Wahl.