Studie: Bürger haben weniger Vertrauen in Europapolitiker als in Kommunalpolitiker

Quelle: Reuters © Lisi Niesner Demonstration "Ein Europa für alle" in Wien, Österreich, 19. Mai 2019.

Eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung in Deutschland hat ergeben, dass die Wähler mehr Vertrauen in ihre Kommunalpolitiker als in die europäischen Politakteure haben. Nur 28 Prozent vertrauen den Europapolitikern. Das Interesse an der Europapolitik ist dabei nur wenig geringer als an der Kommunalpolitik.