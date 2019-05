Norwegische Gesundheitsministerin zeigt Verständnis für die Laster der Menschen

Sylvi Listhaug wurde erst vor kurzem zur norwegischen Gesundheitsministerin ernannt und sorgt seither für Kontroversen. Statt den moralischen Zeigefinger zu heben, wolle sie in ihrem Job informieren, so Listhaug.

Dem norwegischen Sender NRK sagte sie:

Ich glaube, Leuten sollte erlaubt sein zu rauchen, zu trinken und so viel rotes Fleisch zu essen, wie sie wollen. Die Behörden könnten informieren, aber ich glaube, die Leute wissen schon ganz gut, was gesund ist und was nicht."