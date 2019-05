Präsidentenwahl in Litauen

In Litauen findet am Sonntag die Präsidentenwahl statt. Rund 2,5 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt für die nächsten fünf Jahre zu bestimmen. Parallel zu der Präsidentenwahl werden im baltischen Staat zwei Volksabstimmungen durgeführt.

Um die Nachfolge von Dalia Grybauskaite in dem höchsten Staatsamt des EU- und NATO-Landes bewerben sich neun Kandidaten. Erreicht kein Kandidat die absolute Mehrheit, gehen die beiden Bestplatzierten am 26. Mai – parallel zur Europawahl – in eine Stichwahl. Gleichzeitig mit der Präsidentenwahl gibt es am Sonntag zwei Volksabstimmungen. Die Einwohner des Ostseestaats stimmen darin über die Einführung einer doppelten Staatsbürgerschaft und die Verringerung der Abgeordnetenanzahl im litauischen Parlament ab. Die Wahllokale haben von 7 Uhr bis 20 Uhr (Ortszeit) geöffnet. (dpa)

Mehr zum Thema - Erfindung der Russen? Deutsche Freunde des Baltikums schauen bei Problemen der Region lieber weg