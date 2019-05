Nordmazedonien entscheidet über neuen Staatschef

Quelle: AFP Nordmazedonien entscheidet über Staatschef

In Nordmazedonien hat die zweite Runde der Präsidentenwahl begonnen. Rund 1,8 Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale haben von 7 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Mit ersten Ergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet.