Pilotenstreik: Hunderte Piloten der skandinavischen Fluggesellschaft SAS legen Arbeit nieder

Quelle: Reuters © Philip Davali/Ritzau Scanpix via REUTERS Pilotenstreik am Kopenhagener Flughafen, Dänemark, 26. April 2019.

Die Piloten der skandinavische Fluggesellschaft SAS traten am Freitag ihren angedrohten Streik an. Mehr als 600 Flüge in Dänemark, Schweden und Norwegen wurden eingestellt und mindestens 72.000 Passagiere konnten ihre Flüge nicht antreten.