Der Kalte Krieg der Medien: Warum sind die deutsch-russischen Beziehungen so schlecht? (Video)

Diskutieren in Moskau: Friedrich Schmidt, Alexei Gromyko, Hermann Krause, Fritz Pleitgen (v.l.n.r.)

Warum haben sich die deutsch-russischen Beziehungen in den letzten Jahren so verschlechtert? Dieser Frage gingen Medienvertreter am Dienstag im Deutsch-Russischen-Haus in Moskau nach, das zu der Veranstaltung "Vertrauen in der internationalen Zusammenarbeit“ geladen hatte.