Ungarische Regierung: IS-Kommandant erhielt Debitkarte von EU und UNHCR

Quelle: Reuters © Maxim Zmeyev

Ungarns Regierung behauptet, ein hochrangiger IS-Dschihadist sei in die EU gekommen und habe hier eine Prepaid-Debitkarte erhalten. Diese Karten werden von EU und UNHCR an angeblich genau überprüfte Flüchtlinge ausgegeben. Budapest sieht in diesen Karten ein Problem.