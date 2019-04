Präsidentschaftswahlen in der Ukraine – die erste Wahlrunde. Ein Überblick in Zahlen

Quelle: Sputnik Gewinner des Wahlabends: Wladimir Selenski

Die erste Wahlrunde der diesjährigen Präsidentschaftswahlen in der Ukraine ist vorbei – RT Deutsch präsentiert die ersten feststehenden Ergebnisse. Wie erwartet, hat es keiner der Kandidaten schon in der ersten Runde in den Präsidentensessel geschafft – für den 21. April ist daher die zweite Runde angesetzt.