Präsidentschaftswahl in der Ukraine (Live-Updates)

Die Ukraine wählt am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Stimmberechtigt sind rund 30 Millionen Bürger, die bis 19 Uhr MEZ für einen der insgesamt 39 Kandidaten votieren können. RT Deutsch verfolgt die Abstimmung im osteuropäischen Land mit Live-Updates.

Erste Nachwahlbefragungen werden gleich nach der Schließung der Wahllokale ab 19.00 Uhr MEZ erwartet. Ein zweiter Wahlgang in den kommenden Wochen gilt als sehr wahrscheinlich. In Russland und der Europäischen Union wird die Abstimmung mit großem Interesse verfolgt. Der Urnengang wird von gut 2.300 internationalen Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) überwacht. Die Behörden in Kiew haben jedoch keine Vertreter Russlands zu der Wahlbeobachtung zugelassen. Außerdem haben die bis zu drei Millionen in Russland lebenden Ukrainer keine Chance, sich an der Abstimmung zu beteiligen: Obwohl den im Ausland lebenden ukrainischen Bürgern insgesamt 101 Wahllokale in 72 Ländern der Welt zur Verfügung stehen, hat die Zentrale Wahlkommission der Ukraine im Vorfeld beschlossen, sämtliche Wahllokale im Nachbarland abzuschaffen. Die sich in Russland aufhaltenden Wähler können demnach ihre Stimme in Georgien, Kasachstan und Finnland abgeben.

