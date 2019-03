Nach Terror von Christchurch: Islamfeindliche Vorfälle in Großbritannien stiegen um fast 600 Prozent

Quelle: Reuters © Stefan Wermuth Baitul-Futuh-Moschee in Morden, London, Großbritannien, 20. November 2015.

In der Woche nach dem Attentat auf Muslime in Neuseeland, bei denen 50 Menschen getötet wurden, stiegen die islamfeindlichen Vorfälle in Großbritannien um fast 600 Prozent. Dabei war der Anstieg höher als nach dem Terroranschlag von Manchester im Jahr 2017.