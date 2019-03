Frankreich setzt künftig Soldaten bei "Gelbwesten"-Protesten ein

Quelle: AFP Ein französischer Soldat patrouilliert in der Nähe des Eiffelturms im Rahmen des Sicherheitsplans "Sentinelle" in Paris.

Französische Soldaten werden am kommenden Samstag eingesetzt, um öffentliche Gebäude zu bewachen, so dass sich die Polizei auf den Demonstrationszug der "Gelbwesten" konzentrieren kann. Das erklärte die französische Regierung am Mittwoch.