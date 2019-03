Für die Zeit nach dem Brexit: Berlin und London schmieden Städtepartnerschaft

London und Berlin wollen im Falle des Brexit kooperieren. Hierzu wurde am Montag in Berlin ein Abkommen unterzeichnet. Dieses soll Berliner Unternehmen in London schützen und Hilfestellung bieten. Armen britischen Städten verspricht Theresa May ein Hilfsprogramm zur Schaffung von Arbeitsplätzen.