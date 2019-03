Steigende Zahl tödlicher Messerangriffe in Großbritannien

Quelle: Reuters © Neil Hall Symbolbild: Gedenken an Gewaltopfer, London, Großbritannien, 23. März 2017.

In Großbritannien wurden am Wochenende wieder zwei Jugendliche Opfer einer Gewalttat. Sie starben durch Messerangriffe. Die Polizei berief ein Dringlichkeitstreffen ein. Der Politik fehlt es an Ideen zur Lösung des Gewaltproblems. Die tödlichen Angriffe ereignen sich nicht mehr ausschließlich in Problemvierteln.