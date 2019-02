Schweden: Vermeintlicher russischer Spion verhaftet

Quelle: Reuters © Peter Kruger/TT News Agency Symbolbild: Schwedische Polizei in Vesteras, 10. August 2015.

In Stockholm ist ein Mann verhaftet worden, dem vorgeworfen wird, russischer Agent zu sein. Er war in der Hightech-Industrie tätig und hatte Zugang zu Informationen, die, so zeigt sich die schwedische Spionageabwehr überzeugt, für Russland von hohem Nutzen sein.