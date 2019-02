Tschechischer Präsident wendet sich gegen Stationierung von US-Raketen

Quelle: www.globallookpress.com Der tschechische Präsident Miloš Zeman spricht sich gegen die Stationierung von US-Raketen in seinem Land aus.

Der tschechische Präsident Miloš Zeman hat sich gegen die Stationierung von US-Raketen in seinem Land ausgesprochen. Dafür sehe er "absolut keine Argumente", sagte der 74-Jährige am Donnerstagabend in einer wöchentlichen Interview-Sendung im "TV Barrandov".