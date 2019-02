EU-Ratspräsident in der Ukraine: "Lang lebe die Erinnerung an die Helden"

Quelle: Reuters © Valentyn Ogirenko EU-Ratspräsident Donald Tusk (rechts) im ukrainischen Parlament. (19. Februar 2019)

Donald Tusk erinnert an die Demonstrationen in der Ukraine vor fünf Jahren und fordert mehr Solidarität mit dem Land. Ohne eine unabhängige Ukraine, so der EU-Ratspräsident, gebe es kein gerechtes Europa. Die Ukrainer nannte er "Helden" und dankte ihnen für ihre Ausdauer.