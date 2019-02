Spanien: Gebeine von Diktator Franco sollen umgebettet werden

Quelle: Reuters © Sergio Perez Das Valle de los Caidos (Tal der Gefallenen), mit dem Mausoleum des ehemaligen spanischen Diktators Francisco Franco, San Lorenzo de El Escorial, außerhalb von Madrid, Spanien, 20. November 2018.

Die spanische Regierung unter Pedro Sánchez will am Freitag grünes Licht für die umstrittene Umbettung der Gebeine von Diktator Francisco Franco geben. Er soll nicht mehr an einem der Öffentlichkeit frei zugänglichen Ort beerdigt werden.