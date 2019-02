Schweden: Fast 40.000 Frauen und Mädchen mit Genitalverstümmelung

Quelle: Reuters © Siegfried Modola Eine Frau des Stammes der Pokot hält nach der Beschneidung von vier Mädchen eine Rasierklinge in der Hand, Kenia, 16. Oktober 2014.

Nach Angaben der schwedischen Gesundheitsbehörde gibt es in Schweden rund 38.000 Frauen und Mädchen, deren Genitalien verstümmelt wurden. Die Zahl derer, die in Stockholm medizinische Hilfe suchten, stieg in den letzten zwei Jahren um 80 Prozent.