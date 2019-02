Frankreich: Amazon feuert Mitarbeiter, die Gelbwesten unterstützt haben sollen

Quelle: Reuters © Pascal Rossignol (Archivbild) Das Logo von Amazon am Logistikzentrum des Unternehmens in Boves

Laut der französischen Tageszeitung "Le Parisien" hat Amazon rund zehn Kündigungen an Mitarbeiter an verschiedenen Standorten verschickt. Die Begründung: Die Mitarbeiter sollen in sozialen Netzwerken die Gelbwesten-Bewegung unterstützt haben.