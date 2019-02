Ukraine vor den Präsidentschaftswahlen: Bereitet Tymoschenko einen neuen Maidan vor? (Video)

Am 31. März finden in der Ukraine Präsidentschaftswahlen statt. Viele Beobachter prognostizieren, dass es zu einer Stichwahl in einer zweiten Abstimmung kommen wird. Manche rechnen gar mit einer Neuauflage der Maidan-Proteste, wie Maria Janssen herausfand.