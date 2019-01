Brexit: Mays letzte Chance, ihren Deal noch durchzubekommen (Video)

Theresa May bei ihrer Ansprache im Unterhaus am Dienstag

Am Dienstag diskutiert das britische Unterhaus noch einmal den Brexit-Deal von Theresa May. Der Ausgang der darauf folgenden Abstimmung gilt als völlig offen. Kommt es zu einem ungeordneten Brexit, zu einem Aufschub oder doch zu einem weiteren Referendum?

Im Laufe des heutigen Abends wird das britische Unterhaus ein weiteres Mal über das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May abstimmen. Genauer gesagt: über die Änderungen an dem Abkommen.

Die Backstop-Lösung an der irischen Grenze steht zur Disposition. Ebenso die Möglichkeit, dass der Brexit verschoben wird. Die sogenannten "Remainer" könnten auch versuchen, den Brexit komplett zu verhindern. Sogar ein zweites Referendum wäre möglich.