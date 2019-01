Frankreich: Gelbwesten wollen mit eigener Liste zur Europawahl antreten

von Timo Kirez

Die Gelbwesten wollen nach Brüssel: Unter der Führung von Ingrid Levavasseur, selbst Krankenpflegerin und eines der bekannteren Gesichter der Protestbewegung, haben die Gelbwesten angekündigt, eine Liste unter dem Namen "Ralliement d'initiative citoyenne",("Sammlung der Bürgerinitiative"), aufzustellen.

Mehr zum Thema - Zu Ehren der vielen Verletzten: Gelbwesten wollen sich auf Kundgebung als Verwundete verkleiden

Neben Levavasseur, die den Spitzenplatz auf der Liste einnehmen soll, wurden bereits zehn weitere Namen genannt. Für die erste Abstimmungsrunde am 26. Mai braucht es allerdings noch 69 weitere. Die komplette Liste soll deswegen Mitte Februar von den Gelbwesten präsentiert werden.

Ingrid Levavasseur, 31, aus der Eure-Region (Normandie), hatte es kürzlich abgelehnt, Kolumnistin bei dem französischen Nachrichtensender BFMTV zu werden, nachdem sie wegen eines möglichen Engagements bei dem Sender Drohungen erhalten hatte. BFMTV wird von der Mehrheit der Gelbwesten wegen seiner Berichterstattung über die Proteste stark kritisiert. Dem Sender wird eine zu große Nähe zur Linie von Macron nachgesagt. Inwieweit die neue Initiative von Levavasseur von der Mehrheit der Gelbwesten mitgetragen wird, ist unklar.

In dem Kommuniqué zur Europawahl verkündet die Initiative:

Die am 17. November 2018 in unserem Land geborene soziale Bürgerbewegung unterstreicht die Notwendigkeit, Wut in ein menschliches politisches Projekt zu verwandeln, das in der Lage ist, Antworten für die Franzosen zu finden, die die Bewegung seit Monaten unterstützen.