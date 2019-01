Theresa May: Es ist meine Pflicht, Großbritannien aus der EU zu führen

© Henry Nicholls Theresa May am späten Mittwochabend bei dem Statement vor ihrem Amtssitz

Nach dem Überstehen eines Misstrauensvotums erklärte Theresa May in einem Statement am Abend, dass sie es als ihre Pflicht betrachte, den Auftrag des britischen Volks auszuführen, also die EU zu verlassen. Am Montag will sie dem Parlament ihre Pläne darlegen.