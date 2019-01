Proteste der Gelbwesten: Französischer Premierminister kündigt härtere Gesetze an

Quelle: Reuters © Gonzalo Fuentes Frauen der Gelbwesten-Bewegung protestieren gegen die Gewalt, 6. Januar 2019.

Der französische Premierminister Édouard Philippe kündigte an, die Regierung werde härter gegen nicht genehmigte Proteste vorgehen. Seit Wochen halten die Proteste der Gelbwesten in Frankreich an. Diese richteten sich zunächst gegen eine Erhöhung der Benzinsteuer.