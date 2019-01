Frankreich: Polizei behindert Journalisten während Berichterstattung

© Screenshot/YouTube/ Éric Drouet während seiner Verhaftung.

Einer der Wortführer der Gelbwesten ist erneut bei einer Demonstration festgenommen worden. Éric Drouet wurde am Mittwochabend in Paris in Gewahrsam genommen. Während der Verhaftung wurde ein Journalist von der Polizei offenbar massiv angegangen.