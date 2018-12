Juncker kritisiert Rumänien: "Rolle der Ratspräsidentschaft nicht begriffen"

Quelle: Reuters © Eric Vidal Scharfe Töne in Richtung Bukarest: Kommissionschef Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker, Chef der EU-Kommission, übt scharfe Kritik an der rumänischen Regierung. Diese habe die Rolle der Ratspräsidentschaft nicht begriffen, so Juncker. Das Land könne nicht als Einheit in Europa auftreten. Bukarest weist die Vorwürfe zurück.