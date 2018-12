Studie: Ukrainer geben Hälfte ihres Einkommens für Lebensmittel aus – führend in Europa

Quelle: Sputnik

Die Agentur RIA Rating hat die Ergebnisse ihrer Studie, in der sie Staaten in Europa miteinander verglichen und untersucht hat, welche der europäischen Nationen am meisten für Lebensmittel ausgeben, veröffentlicht. Demzufolge geben Ukrainer am meisten für Nahrung aus.