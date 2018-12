Ätna-Ausbruch: Dörfer mit Asche bedeckt und Flugverkehr unterbrochen (VIDEOS)

Siziien wurde von einer Serie Erdstöße heimgesucht, nachdem Europas höchster und aktivster Vulkan begann, wieder Lava aus einem neuen Bruch zu spucken. Der Ausbruch des Ätna führte in den umliegenden Dörfern zu Ascheregen und sorgte dafür, dass der Flughafen von Catania schließen musste.

Der Ätna meldete sich pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen mit einem Anstieg der seismischen Aktivität am Heiligabend. Am Montag um etwa 11 Uhr vormittags öffnete sich am Fuße eines Südostkraters ein neuer Bruch. Bald darauf begannen Lavaströme aus dem Riss zu fließen und ließen auch eine Aschesäule ostwärts in den Himmel steigen. Die Einwohner und Touristen am Berg wurden aufgefordert, das Gebiet umgehend zu verlassen.

Den ganzen Nachmittag über regnete es Asche auf die umliegenden Dörfer, was zur zeitweisen Schließung des Flughafens von Catania führte. Um 21:30 Uhr wurde der Flugverkehr vollständig eingestellt. Sizilien verzeichnete rund 200 kleine bis mittlere Erdstöße.

#Etna's powerful roaring. The birds are literally panicking in the trees. Surreal. #eruptionpic.twitter.com/6lnjLwe3qJ — Ivan Iraci (@ivan_iraci) 24 December 2018

Bisher wurden keine Verletzten infolge des anhaltenden Ausbruchs und der seismischen Aktivitäten gemeldet. Die Sizilianer werden aufgefordert, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. den Krater und die umliegenden Gebiete zu meiden. Die Behörden befürchten auch mögliche Schäden an landwirtschaftlichen Nutzpflanzen durch die Vulkanasche.