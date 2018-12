Gerichtsmedizin: Alexander Perepilitschny starb eines natürlichen Todes

Der russische Geschäftsmann Alexander Perepilitschny starb 2012 in England beim Joggen. Auch in diesem Fall wurde behauptet, dass Russland für seinen Tod verantwortlich sei. Eine Untersuchung hat nun ergeben, dass der Mann eines natürlichen Todes starb.

Die Untersuchung des Todes des russischen Geschäftsmannes Alexander Perepilitschny, eines Zeugen im Fall Magnitski, hat ergeben, dass der Mann im November 2012 eines natürlichen Todes starb, nachdem er beim Joggen in Südengland zusammengebrochen war.

Perepilitschny arbeitete mit den Schweizer Behörden zusammen, die den Tod von Sergei Magnitski und einen Fall von Geldwäsche von 240 Millionen US-Dollar untersuchten, in dem russische Offizielle und das organisierte Verbrechen verwickelt gewesen sein sollen.

Magnitski war ein russischer Anwalt, der wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in Untersuchungshaft saß und dort trotz medizinischer Behandlung 2009 an Herzinsuffizienz und Pankreatitis starb.

Sein Tod führte zu empörten Reaktionen des Westens und der Verabschiedung des sogenannten Magnitsky Act durch den US-Kongress im Jahr 2012, der Sanktionen gegen Beamte ermöglichte.

Kurz vor dem Termin seiner Vernehmung zu dem Fall im November 2012 starb Perepilitschny beim Joggen bei seinem Luxushaus auf dem Gut St George's Hill in Weybridge, Surrey, südwestlich von London.

Der plötzliche Tod des 44-Jährigen, der seit 2009 in Großbritannien Zuflucht gesucht hatte, ließ die britischen Medien vermuten, dass er vergiftet wurde. Sein Tod wurde gerichtlich untersucht.

Untersuchungsrichter Nicholas Hilliard erklärte am Mittwoch: "Ich bin zufrieden mit den Beweisen, von denen ich gehört habe. Ich kann richtig und sicher feststellen, dass er [Perepilitschny] an natürlichen Ursachen gestorben ist, nämlich an einem plötzlichen Herztod."

Hilliard wies auch die Behauptung zurück, dass Spuren von tödlichem Gift aus einer seltenen Gelsemium-Pflanze, die nur in Russland und China wächst, im Magen von Perepilichny entdeckt worden seien. Die nicht identifizierte Verbindung im Magen des Mannes habe nichts mit dem auch als "Heartbreak-Gras" bekannten Gelsemium zu tun, sagte er.

Hilliard ergänzte, dass auch die Londoner Polizei die Ansicht teile, dass es keinen Beweis für die Verwicklung eines "feindseligen staatlichen Akteurs" gebe und dass keine Untersuchung des Vorfalls erfolgen wird.

Mehr zum Thema - Russisches Außenministerium reagiert auf "Zirkus" im britischen Unterhaus