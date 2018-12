Gelbwesten: Misstrauensantrag gegen Premier Edouard Philippe scheitert

Der französische Premierminister Edouard Philippe während einer Fragestunde in der Nationalversammlung in Paris, 12. Dezember 2018.

Es war ein weiterer Kampf für die französische Regierung in der Krise der Gelbwesten-Proteste. Premierminister Edouard Philippe musste sich heute dem Misstrauensantrag der Linken in der Nationalversammlung stellen. Doch dem Aufruf folgten nur wenige Abgeordnete.

Der von den Sozialisten, Kommunisten und den Anhängern von 'La France Insoumise' (LFI) in der Nationalversammlung eingereichte Misstrauensantrag gegen die Regierung wurde abgelehnt. Nur 70 Abgeordnete stimmten dafür, während die erforderliche Mehrheit bei 289 lag.

Harsche Kritik hagelte es von den Initiatoren des Antrags. "Wir haben den Misstrauensantrag gestellt, weil es der kürzeste Weg zurück zu den Wahlen ist, den die Demokratie braucht. Auf dem Weg zur Auflösung. Weil es das Recht des Volkes auf freie Wahl wiederherstellen würde. Und das Volk ist der einzige Herrscher in der Republik", plädiert Jean-Luc Mélenchon, Vorsitzender der LFI.

Die Abgeordneten stritten auch darum, dass die Debatte über notwendige Reformen von dem Anschlag in Strasbourg überschattet wird.

"Sie haben die zynische Entscheidung getroffen, Drama zu benutzen, um die Krise besser zu verbergen", sagt Olivier Faure, erster Sekretär der Sozialistischen Partei, und verweist auf die Tatsache, dass diese Debatte trotz des Angriffs auf Straßburg fortgesetzt wurde. "Unerhört!" rief die Mehrheit der Abgeordneten in der Versammlung aus.

"Die Demokratie in Frankreich ist nicht der Gnade eines Attentäters ausgeliefert", sagt Jean-Luc Mélenchon in der Nationalversammlung und bezieht sich ebenfalls auf den Angriff in Straßburg.

Aber auch Kritik gegen Präsident Emmanuel Macrons Einlenken wurde laut. "Wir befürchten, dass die heutigen Maßnahmen die Steuern von morgen sind", sagt Virginie Duby-Muller, Abgeordnete der Les Républicains (LR) von Haute-Savoie, und verweist auf die angekündigten Maßnahmen des Präsidenten der Republik, der ihrer Meinung nach nichts über ihre Finanzierung erklärt hat.