Theresa May muss sich Misstrauensabstimmung stellen

Quelle: Reuters © Yves Herman Fruchtlose Gespräche: May mit Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Dienstag in Brüssel

Theresa May muss sich heute einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. Ihre parteiinternen Gegner haben die dafür nötigen Stimmen zusammenbekommen. Mays Versuche, der EU Änderungen am Brexit-Abkommen abzuringen, waren am Dienstag gescheitert.