Strasbourg: Opferzahl steigt auf vier Tote, Identität des Täters bekannt

Ein bewaffneter Mann eröffnete am Abend das Feuer im Zentrum von Strasbourg. Nach Angaben der Polizei wurde der Täter identifiziert. Die Zahl der Opfer steigt auf vier Tote. Die Polizei sucht immer noch nach dem flüchtigen Täter.

Was bisher bekannt ist

Der Täter

Der Verdächtige, ein 29-jähriger Mann namens Chérif C., der 1989 in Straßburg geboren wurde, sollte heute Morgen wegen Mordes verhaftet werden, war aber nicht in seinem Haus, sagte eine Polizeiquelle gegenüber France 3.

Der identifizierte Schütze wurde bei den Behörden als "radikalisiert" geführt. Er soll bei einem Schusswechsel durch die Beamten der Einsatzgruppe verwundet worden sein. Nach Angaben des Innenministers war der Täter den Polizeidienststellen für Zivilrechtsverstöße bekannt.

Nach Angaben der Präfektur Bas-Rhin ist der Täter etwa 1,80 m groß, mit schwarzen Haaren und einem dunklen Mantel, so France 3.

Der Verdächtige stammt aus Hohberg im Strasbourger Stadtteil Koenigshoffen. Er wurde Berichten zufolge 2011 zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, darunter sechs Monate wegen eines Angriffs mit einer Waffe.

Laut BFMTV soll der mutmaßliche Täter in Strasbourg "radikale Kreise" besucht haben.

Der Tathergang

Nach Angaben der Regionalzeitung wurden am 11. Dezember gegen 20 Uhr in der Innenstadt von Strasbourg Schüsse abgefeuert. Berichten zufolge eröffnete ein Schütze das Feuer am Place Kléber und löste Panik auf den Straßen aus, wie mehrere Videos in sozialen Netzwerken zeigen.

Strasbourg actuellement ! évitez le centre ville pic.twitter.com/4oOE41lRlG — Anthony Mattozza (@MTZ_Tonio) 11. Dezember 2018

Die Schießereien fanden insbesondere in der Rue des Grandes Arcade statt, wo ein Toter beklagt wird, und in der Rue des Orfèvres, wo ein zweiter Toter beklagt wird.

Die Menschen vor Ort flüchteten sich in angrenzende Straßen. Es gab "Schüsse mit der Absicht zu töten", hieß es aus dem Bürgermeisteramt.

Video from the scene in Strasbourg, France after gunfire was reported#France#Strasbourgpic.twitter.com/e3RS90M6Ct — CNW (@ConflictsW) 11. Dezember 2018

Der Täter flüchtete in Richtung des Stadtteils Neudorf, wo ihn die Polizei und Anti-Terroreinheiten suchten. Nach Angaben der Polizei brach "ein Schusswechsel in dem Gebiet aus, in dem sich der Angreifer angeblich verschanzt hatte". Ein Hubschrauber fliegt über dem Bezirk Neudorf. Der Angreifer wurde vor der Flucht Soldaten verwundet, so eine Polizeiquelle zu AFP.

Die Polizei rief vor dem Gebäude: "Es hat keinen Sinn, sich zu verstecken". Sie brach die Tür des Gebäudes in der Rue d'Epinal 5 im Stadtteil Neudorf ein, in dem sich der Täter verschanzt haben soll. Die Polizei überprüfte die Gebäude 3, 5 und 7 der Rue d'Epinal im Stadtteil Neudorf. Die Operation war erfolglos. Die Suche läuft auf Hochtouren.

Gegenmaßnahmen

Innenminister Edouard Philippe aktivierte die interministerielle Kriseneinheit.

Die Antiterrorabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft prüft derzeit in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Straßburg die Situation, so die Pariser Staatsanwaltschaft in Le Figaro.

Laut Le Figaro verließ Innenminister Christophe Castaner den Präsidentenpalast in Eile, als er die Nachricht von der Schießerei in Strasbourg erhielt. "Ich verfolge die Situation im Innenministerium. Unsere Sicherheits- und Rettungsdienste sind mobilisiert", kündigte Castaner auf Twitter an.

Die Innenstadt wird über einen Sicherheitsbereich abgeschlossen, der sich etwa 200 Meter um den Place Gutenberg erstreckt. Die Rettungsdienste sind vor Ort. Der Straßenbahnverkehr wird derzeit unterbrochen, um die Sperrzone zu sichern, so die Präfektur Bas-Rhin.

Nach Angaben des Strasbourger Rathauses läuft derzeit eine Operation auf dem Place Broglie im historischen Zentrum. "Es gibt einen nachgewiesenen Verdacht auf eine zweite Person", die an der Schießerei beteiligt sein soll, heißt es, während eine erste Person noch gesucht wurde.

Unterdessen gehen widersprüchliche Meldungen zu den Opfern ein. Eine andere Polizeiquelle und Mitarbeiter des Krankenhauses nennen vier Tote. Diese Angaben können sich im Laufe des Abends noch ändern.

Die Strasbourger Verwaltung fordert die Einwohner auf, zu Hause zu bleiben.

🔴🇫🇷 ALERTE : Première vidéo de la scène à #Strasbourg. Plusieurs personnes au sol après des coups de feu. La police fait évacuer la rue saint Hélène et la place #Kleber. Des militaires sont sur place. Des ambulances affluent sur les lieux concernés. pic.twitter.com/ChJs7CPmw5 — La Plume Libre (@LPLdirect) 11. Dezember 2018

Die zuständige Präfektur mahnt zur Ruhe und fordert auf, keine Gerüchte zu verbreiten. Sie mahnt an, die Anweisungen von offiziellen Stellen zu befolgen.

Événement en cours à Strasbourg, ne relayez pas de fausses rumeurs. pic.twitter.com/0g2MIVJwqX — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 11. Dezember 2018

Reaktionen

Im Senat hielten die Abgeordneten auf Einladung von Senator Eric Kerrouche eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer ein.

Der Präsident der Nationalversammlung versichert all seine "Unterstützung für unsere Straßburger Mitbürger und die mobilisierten Sicherheitskräfte".

Mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de l’attaque de #Strasbourg. Tout mon soutien à nos compatriotes strasbourgeois et aux forces de sécurité mobilisées. — Richard Ferrand (@RichardFerrand) 11. Dezember 2018

Der Sicherheitscheck von Facebook wurde heute Abend für die Bewohner von Strasbourg aktiviert. Auf dem Kléber-Platz wurde ein Sammelpunkt für Opfer eingerichtet.

Marine Le Pen, die Chefin des Rassemblement National glaubt, dass "ein radikaler Wandel stattfinden muss, da die Politik gegen den Terrorismus eindeutig scheitert".

Toutes nos pensées vont vers les victimes de la tuerie islamiste de #Strasbourg et leurs proches, ainsi que vers les forces de l’ordre et les équipes de secours.



Un changement radical doit intervenir, puisque la politique contre le terrorisme est manifestement défaillante. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 11. Dezember 2018

Das Europaparlement, dass zum Zeitpunkt des Attentats noch tagte, hat die Türen verschlossen. Die Abgeordneten werden im Gebäude bleiben, bis die Situation geklärt ist.

Die Stadt hatte für die Weihnachtszeit bereits Sicherheitsmaßnahmen angekündigt, insbesondere rund um den Weihnachtsmarkt. Vor allem der Verkehr und Parkplätze wurden eingeschränkt.