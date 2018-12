Britische Regierung hält Brexit-Entwurf vor dem Parlament zurück (Video)

Im britischen Parlament hat die Brexit-Debatte begonnen. Theresa May hat einen schweren Stand. Ihre Übereinkunft mit der EU stößt auf vielen Seiten auf Kritik. Den vollständigen Entwurf für das Abkommen hat die Regierung dem Parlament noch nicht vorgelegt.

Am Dienstag begann in Westminster die fünftägige Brexit-Debatte statt. Für Premierministerin Theresa May war es eine schwere Sitzung. Ihr Brexit-Abkommen wurde von vielen Seiten scharf kritisiert.

Die vollständigen Unterlagen zum Brexit-Entwurf liegen dem Parlament noch gar nicht vor. Die Regierung wäre eigentlich verpflichtet, diese noch vor der Abstimmung am 11. Dezember vorzulegen. Bisher ist dies jedoch nicht geschehen. Die Regierung versichert aber, dass man Parlament und Öffentlichkeit zu gegebener Zeit über die vollständfigen Pläne unterrichten werde.