Britischer EU-Abgeordneter: Brexit-Abkommen ist für Großbritannien wie ein neuer Versailler Vertrag

Der britische EU-Abgeordnete William Dartmouth erklärt im Interview mit RT seine Ablehnung des von Theresa May ausgehandelten Brexit-Abkommens. Dieses gleiche für Großbritannien einem neuen Versailler Vertrag. Viel besser sei ein Brexit ohne Deal.

Die Brexit-Übereinkunft ist wieder Turbulenzen ausgesetzt, da über den vom Kabinett von Theresa May gebilligten Vertragsentwurf ein Sturm an Kritik hereingebrochen ist. Ist der Entwurf das, was die Brexit-Befürworter wollten? Und ist er wirklich besser als ein Brexit ohne Abkommen? RT-Moderatorin Sophie Schewardnadse sprach darüber mit William Dartmouth, einem Mitglied des Europäischen Parlaments.