Zukunft steht auf dem Spiel: Seminar zwischen Iran und EU zur Kooperation im Nuklearbereich

Quelle: Reuters © Yves Herman Der Chef der iranischen Atomenergiebehörde Ali Akbar Salehi in Brüssel, Belgien, 26. November 2018.

Nach den neuen US-Sanktionen begann am Montag ein Seminar in Brüssel, das sich mit der friedlichen Kooperation im Nuklearbereich befasst. Die Regierung in Teheran hofft weiterhin, dass das Nuklearabkommen trotz des Ausstiegs der USA aufrechterhalten wird.