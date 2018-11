Ukraine: Rechtsextremisten organisieren militärische Ausbildungslager für Kinder (Video)

Rechtsextremisten veranstalten in der Ukraine militärische Ausbildungscamps für Kinder. Diese lernen dort den Umgang mit der Waffe - und werden indoktriniert. Langsam begreift man auch im Westen, dass der Rechtsextremismus in der Ukraine ein Problem darstellt.

Mehr zum Thema - Ukrainisches Indoktrinationscamp für Kinder: "Russen sind keine menschlichen Wesen"

In der Ukraine veranstalten rechtsextreme Gruppierungen Zeltlager für Kinder, in denen politische Inhalte vermittelt und militärisches Verhalten trainiert wird. Den Behörden sind die Vorgänge nicht nur bekannt. Die Regierung in Kiew gab in diesem Jahr extra Gelder frei, um die "national-patriotische Erziehung" zu stärken.

International werden die Medien auf die wahren Zustände in der Ukraine immer aufmerksamer. Der Schleier aus Propaganda und Verschwiegenheit lüftet sich. Der Putsch in Kiew hat ein zerrüttetes Land hinterlassen, in dem rechtsextremes Gedankengut grassiert.