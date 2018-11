Spionagevorwürfe: Lawrow bevorzugt direkte Kommunikation auf der Basis von Fakten

Quelle: AFP

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht sein Land wegen neuer Spionage-Ermittlungen in Österreich zu Unrecht öffentlich an den Pranger gestellt. Das bekräftigte er am Samstag nach einem Telefonat mit seiner österreichischen Kollegin Karin Kneissl.